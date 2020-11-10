Tekirdağ'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Çorlu ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kişiler ve araçlara yönelik uygulamalarını sürdürüyor.
Ekipler ilçede yaptıkları uygulamada haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlardan A.K'nin silahlı yağma ve yaralama suçlarından 12 yıl kesilmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
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