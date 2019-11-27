Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 13 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 13 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 13 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Tekirdağ merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye getirildi.

Tekirdağ'da 13 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Tekirdağ merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye getirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf albay ile daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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