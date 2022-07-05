Tekirdağ'da 130 dönüm arazi kül oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da 130 dönüm arazi kül oldu

05.07.2022 17:44
Tekirdağ'da 130 dönüm arazi kül oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 130 dönüm arazi yandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 130 dönüm arazi yandı.

Olay, öğleden sonra Muratlı'nın İnanlı Mahallesi'nde İnanlı merasında meydana geldi. İddiaya göre, saat 14.10 sıralarında iş makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın, 40 dönüm civarı buğday ekili olmak üzere toplam 130 dönüm alana sıçradı. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekiplerine, kırsal mahalle sakinleri ve jandarma da yardım etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında toplamda 130 dönüm arazi yandı.

(Müberra Çelebi/İHA)

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Tekirdağ'da 130 dönüm buğday ekili alan yandı Tekirdağ'da 130 dönüm buğday ekili alan yandı 130 dönüm ekili bezelye ile 40 dönüm buğday alev alev yandı 130 dönüm ekili bezelye ile 40 dönüm buğday alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 130 dönüm arazi kül oldu - Son Dakika

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