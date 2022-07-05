Olay, öğleden sonra Muratlı'nın İnanlı Mahallesi'nde İnanlı merasında meydana geldi. İddiaya göre, saat 14.10 sıralarında iş makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın, 40 dönüm civarı buğday ekili olmak üzere toplam 130 dönüm alana sıçradı. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekiplerine, kırsal mahalle sakinleri ve jandarma da yardım etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında toplamda 130 dönüm arazi yandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da 130 dönüm arazi kül oldu - Son Dakika

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