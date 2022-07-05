Tekirdağ'da 130 dönüm tarım alanı yandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 130 dönüm tarım alanı yandı

05.07.2022 18:43
Tekirdağ'da 130 dönüm tarım alanı yandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 130 dönüm tarım alanı hasar gördü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 130 dönüm tarım alanı hasar gördü.

İnanlı Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki tarlalara sıçradı.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 40 dönümü ekili, 90 dönümü biçilmiş olmak üzere 130 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 130 dönüm tarım alanı yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 130 dönüm tarım alanı yandı - Son Dakika
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