Tekirdağ'da 131 Kilogram Skunk Ele Geçirilmesi

Tekirdağ'da bir tırda 131 kilogram skunk ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da bir tırda 131 kilogram skunk ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 3 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



M.Ç. H.Y. ve M.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün yurt dışından bir tır dorsesinde uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. Sınır kapısı girişinden itibaren takibe alınan tır, Tekirdağ girişinde durdurulmuştu.



Tırda yapılan aramada 4 çanta içerisinde 131 kilogram skunk ele geçirilmiş, olayla ilgili M.Ç. H.Y. ve M.Ö. gözaltına alınmıştı.

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