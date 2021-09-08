Tekirdağ'da 135 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde 135 kilogram tütün ve tütün yapımında kullanılan araç gereç ve düzenek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı Oto Sanayi Sitesi arkasındaki kırsal alanda kaçak tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis, yaptığı operasyonda toplam 135 kilogram kaçak tütün, 315 kutu filtreli sigara kağıdı (makaron), tekel paketleri, 1000 boş sigara paketi ele geçirdi.
Olayla ilgili M.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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