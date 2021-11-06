Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde yaptığı kontroller sırasında F.Y'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Kontrolde, araçtaki 10 Mısır, 4 Pakistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
Sürücü F.Y. ve yanında bulunan S.A. gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika