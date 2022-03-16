Tekirdağ'da 14 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 14 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenleri taşıyan sürücü gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Hayrabolu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde A.A.'nın idaresindeki minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan kontrolde yurda yasadışı yollardan giren yabancı uyruklu 14 kişi tespit edildi. Yabancı uyruklu 14 kişi, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edilirken, sürücü gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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