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Tekirdağ'da 14 kilogram bonzai, 2,5 kilogram eroin ele geçirildi
6 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilogram bonzai ile 2,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:40 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilogram bonzai ile 2,5 kilogram eroin ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, evdeki tuvalet ve koltuk döşemelerine gizlenmiş 13 kilogram bonzai ile 2,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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