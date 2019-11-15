Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 14 kilogram bonzai, 2,5 kilogram eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 14 kilogram bonzai, 2,5 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 14 kilogram bonzai, 2,5 kilogram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilogram bonzai ile 2,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Tekirdağ'da 14 kilogram bonzai, 2,5 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilogram bonzai ile 2,5 kilogram eroin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, evdeki tuvalet ve koltuk döşemelerine gizlenmiş 13 kilogram bonzai ile 2,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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