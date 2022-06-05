Tekirdağ'da 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu

05.06.2022 00:57
Tekirdağ'da 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Tekirdağ'da suyla dolu küçük bir gölete serinlemek için giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da suyla dolu küçük bir gölete serinlemek için giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Nusratiye Mahallesi Alaybey Sokak mevkiindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Muhammet Tokcan, serinlemek için su birikintilerinin oluşturduğu küçük bir gölete girdi. Gölette yüzmeye çalışan Tokcan, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gölet suyunun bir kısmının boşaltılması sonrası dalgıçlar tarafından Tokcan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Tokcan'ın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu - Son Dakika

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