Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

26 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 15 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.


Ekipler araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan yabancı uyruklu 15 kişiyi yakaladı.


Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.


Olayla ilgili T.D. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:25 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Tekirdağ, Güncel
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