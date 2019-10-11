Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
14 dakika önce
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:00 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağısevindikli Mahallesi'nde ihbar üzerine yaya grubu durdurdu.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi? Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit Son dakika: Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı