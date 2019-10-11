Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

14 dakika önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağısevindikli Mahallesi'nde ihbar üzerine yaya grubu durdurdu.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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