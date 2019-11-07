Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen sürücü A.İ.K. gözaltına alındı.

Ekipler, şüphe üzerine bir araçta yaptığı kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki yabancı uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 'dan Edirne 'ye düzensiz göçmen götürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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