Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçla düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin beklediği araç, Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasına gelmeden yolunu değiştirdi.

Polis, kaçan aracı TOKİ konutları yakınlarında durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde 4 Somali, 3 Pakistan, 3 Afganistan, 4 Irak ve 1 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü O.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bahçelievler Mahallesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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