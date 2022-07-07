Tekirdağ'da 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

07.07.2022 12:33
Tekirdağ'da 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Tekirdağ'da, muhtemel yangınları önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Tekirdağ'da, muhtemel yangınları önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden, Tekirdağ Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun ilave tedbirler almaya gerek duyduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Tekirdağ genelinde ormanlık alanlara girişlerin görevliler dışında 7 Temmuz-15 Eylül arasında yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekirdağ ili dahilinde, orman idaresince belirlenmiş mesire yerleri ve tabiat parkları dışındaki orman alanlarında mangal yapmak, semaver yakmak, tüp kullanmak ve her türlü ateş yakmak, konaklamak, gecelemek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76. maddesi gereğince yasaktır."

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tekirdağ, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika
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