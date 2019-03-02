Tekirdağ'da 15 Kaçak Göçmen Yakalandı
23 dakika önce
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli bir aracın içinde 15 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Tekirdağ
'da jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli bir aracın içinde 15 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Tekirdağ Süleymanpaşa
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından, Tekirdağ-D-110 karayolu Çanakkale
istikametinde icra edilen yol kontrol ve araması faaliyeti esnasında 34 FN 9809 plakalı araçta yapılan kontrolde 12 Pakistan
, 3 Afganistan
uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Aracın sürücüsü ve organizatör S.G. gözaltına alındı. Organizatör dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:48 Kaynak: İHA
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