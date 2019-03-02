Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

23 dakika önce

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli bir aracın içinde 15 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ'da 15 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli bir aracın içinde 15 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Tekirdağ-D-110 karayolu Çanakkale istikametinde icra edilen yol kontrol ve araması faaliyeti esnasında 34 FN 9809 plakalı araçta yapılan kontrolde 12 Pakistan, 3 Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Aracın sürücüsü ve organizatör S.G. gözaltına alındı. Organizatör dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:48 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa
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