Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 15 Mülteci Yakalandı

Tekirdağ'da 15 Mülteci Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'da 15 mülteci yakalandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da polis tarafından durdurulan bir ticari araçta Pakistan uyruklu 15 göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 15 mülteci yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da polis tarafından durdurulan bir ticari araçta Pakistan uyruklu 15 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu'dan Malkara istikametine gelen bir ticari araç, 155'e gelen bir ihbar üzerine Yiğit Polis Merkezi Amirliği ekiplerince ile girişinde durduruldu. Yapılan kontroller sonrası Pakistan uyruklu 15 mülteci ile araç sürücüsü T.D. karakola götürüldü.
Araç sürücüsü T.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 15 mülteci ise emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy'e sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:46 Kaynak: İHA

Pakistan, Polis, Tekirdağ, 3. Sayfa
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