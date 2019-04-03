Tekirdağ'da 15 Mülteci Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'da 15 mülteci yakalandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da polis tarafından durdurulan bir ticari araçta Pakistan uyruklu 15 göçmen yakalandı.
Tekirdağ
'da 15 mülteci yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara
'da polis tarafından durdurulan bir ticari araçta Pakistan
uyruklu 15 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu
'dan Malkara istikametine gelen bir ticari araç, 155'e gelen bir ihbar üzerine Yiğit Polis
Merkezi Amirliği ekiplerince ile girişinde durduruldu. Yapılan kontroller sonrası Pakistan uyruklu 15 mülteci ile araç sürücüsü T.D. karakola götürüldü. Araç
sürücüsü T.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 15 mülteci ise emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy
'e sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:46 Kaynak: İHA
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