Tekirdağ'da 15 Temmuz programı - Son Dakika

Tekirdağ'da 15 Temmuz programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Tekirdağ'da program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Tekirdağ'da program düzenlendi.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu


Tekirdağ Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Süleymanpaşa sahil dolgu alanda anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlere dua edilerek devam etti. Daha sonra alanı dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'nın 'Ulusa Sesleniş' konuşmasını dinledi. Programda korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe ve maske konusunda zaman zaman vatandaşlara çeşitli uyarılar yapıldı. Programda 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde çekilen fotoğraflar ve videolarda slayt şeklinde dev ekranlardan vatandaşlara izletildi.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel programda yaptığı açıklamasında, "Tam 4 yıl önce bugün 15 Temmuz akşamı Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Romanıyla bu büyük millet geride bıraktığı tüm gemileri yakarak ya istiklal ya ölüm demiştir. Milletimiz 15 Temmuz akşamı kendisini ve kendisinden sonra gelecek nesiller için bir varoluş mücadelesine girmiştir. FETÖ'cü asker kıyafetleri giymiş vatan hainlerinin yaptığı darbe girişimi aslında büyük çerçeveden bakıldığında bu toprak üstünde hesap yapanların istila girişimi olmuştur" dedi.


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise, "Tüm dünya şunu bilmelidir ki büyük Türk Milleti nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları 15 Temmuz'da olduğu gibi daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahiptir" diye konuştu.


Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ise kürsüde selamlama konuşması yaparak Demokrasi ve Milli Birlik Günü "Kutlu olsun" dedi.


Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okundu. Öğrencilerin okuduğu şiirler duygu dolu anlar yaşatarak büyük beğeni topladı. Program gece boyunca devam etti. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 15 Temmuz programı - Son Dakika

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 23:28 Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım 22:37 15 Temmuz dolayısıyla 251 şehit için 251 hatim indirildi 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım
23:28
15 Temmuz dolayısıyla 251 şehit için 251 hatim indirildi
22:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 06:28:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da 15 Temmuz programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]