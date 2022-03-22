Tekirdağ'da 15 Temmuz şehidi Mehmet Şengül için mevlit okutuldu - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan mühendis Mehmet Şengül için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

Osmanlı Can Camisi'nde şehit Şengül için mevlit programı düzenlendi.

Programda tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa Vali Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, şehidin babası Fahrettin Şengül ve yakınları katıldı.

Mevlidin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.