Tekirdağ'da 15 Yaşındaki Zihinsel Engelli Erkek Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 15 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 33 yaşındaki adam tutuklandı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde 15 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 33 yaşındaki adam tutuklandı.
Malkara ilçesinde 33 yaşındaki Ö.D'nin 15 yaşındaki B.Ö isimli erkek çocuğunu kandırıp, götürdüğü metruk bir binada cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Polis
ekipleri tarafından yakalanan Ö.D. gözaltına alındı.
Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ö.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan olayı duyup adliye binası önüne gelen Malkara Ülkü Ocakları üyeleri, slogan atarak, olaya tepki gösterdi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:37 Kaynak: İHA
Tekirdağ Zihinsel Engelli Erkek Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı
Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor
Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti
Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor