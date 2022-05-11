Tekirdağ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan H.Y'nin ilçe merkezinde olduğu belirlendi.

H.Y, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.