Tekirdağ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

11.05.2022 19:16
Tekirdağ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan H.Y'nin ilçe merkezinde olduğu belirlendi.

H.Y, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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