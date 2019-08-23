Tekirdağ'da 1500 yıllık sayfalık Tevrat tesfiri ele geçirildi.

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 1500 yıllık olduğu değerlendirilen 9x7 cm ebadında 17 sayfalık Tevrat tesfiri ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde ikamet eden Y.K. ve E.Ş. isimli şahısların tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tesfirini satmaya çalıştıkları haberinin alınması üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde, tahmini 1500 yıllık olduğu değerlendirilen (M.S. 6. yy) 9x7 cm ebadında 17 sayfalık Tevrat tesfiri ele geçirilerek el konuldu. Şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak adli soruşturma başlatıldı.