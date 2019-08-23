Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 1500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da 1500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi

2 saat önce

Tekirdağ'da 1500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildiTekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat tefsiri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 1500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat tefsiri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde Y.K ve E.Ş isimli kişilerin irtibat kurdukları bazı şahıslara tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tefsiri satmaya çalıştıklarını belirledi. Şüphelileri takibe aldıkları şüphelilere, adli makamlardan alınan izinle operasyon düzenledi. Operasyonda satılmak istenen ve 1500 yıllık olduğu değerlendirilen 17 sayfalık el yazması Tevrat tefsiri ele geçirildi. Tevrat tefsirini satmaya çalışan şüpheliler Y.K. ve E.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Jandarma, Tekirdağ, Tevrat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek 13 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı
Yaşlı adam 'kuyumcu soygunu' yalanı ile 120 bin TL dolandırıldı Son dakika: TFF'den Emine Bulut kararı Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 18:19:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 1500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]