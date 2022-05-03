Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti - Son Dakika
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Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti

03.05.2022 12:55
Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yerde bulduğu para dolu çantayı jandarma ekiplerinin aracılığı ile sahibine teslim etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yerde bulduğu para dolu çantayı jandarma ekiplerinin aracılığı ile sahibine teslim etti.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi plaj kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serap Çakmar isimli vatandaş, Gündal plajında yürüdüğü esnada, yerde içi para ile dolu bir çanta buldu. Çantayı alan vatandaş kısa sürede jandarmanın yolunu tuttu. Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucu içinde 16 bin 800 ve 900 dolar lira olan çantanın Serpil Özmert ve eşi Gürkan Özmert'ein olduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine jandarma karakoluna gelen vatandaşlara paraları teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti
Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti
Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti
Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti - Son Dakika


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