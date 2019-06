Tekirdağ'da 16. Yayla Şenlikleri başladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 16. Yayla Şenlikleri başladı.

Karadeniz Mahallesi'nde, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen şenliğe, Türkiye'nin farklı illerinden Karadenizli vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Karadeniz şarkılarının söylendiği etkinlikte yöresel kıyafet giyen vatandaşlar kemençe, davul ve zurna eşliğinde horon oynadı.



Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz kültürünü yaşatmak için şenliklerin bu yıl 16'ncısını gerçekleştirdikleri söyledi.

Akyüz, Karadeniz illerine ait yöresel ürünlerin bulunduğu şenlikleri geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Karadenizliler olarak memleketimizden uzakta kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Nereye gitsek memleketten ne kadar uzak olsak da kültürümüzü kaybetmeyiz. Bize her yerin Trabzon, her yerin Karadeniz olduğunu yıllardır herkese gösteriyoruz. Memleket hasreti çeken herkesi şenliğimize davet ediyoruz." dedi.

Şenliklerde Karadeniz'e has yöresel ürünlerin ve yöresel yemeklerin satışının yapıldığını belirten Akyüz, "Karadeniz şenliği olmasına rağmen Trakya genelinde çok sayıda vatandaş şenliklere ilgi gösteriyor. Bizde katılımcıları en iyi şekilde ağırlayıp memnun etmeye çalışıyoruz. Bu şenliği uzun yıllar devam ettirip bizden sonraki nesillere güzel bir kültür, gelenek bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenlikler yarın düzenlenecek çeşitli etkinlikler ve konserlerin ardından sona erecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

