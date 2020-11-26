Tekirdağ'da 170 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 170 kilogram kaçak tütün ile 8 bin 120 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün ürünlerinin ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Süleymanpaşa ilçesinde K.T. ve R.K'ye ait iş yerinde arama yapan ekipler, 8 bin 120 doldurulmuş makaron, 160 kilogram mükerrer bandrollü tütün ve 10 kilogram açık tütün ele geçirdi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında haklarında işlem başlatılan 2 kişiden R.K'nin, 7 suçtan arandığı tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.