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Tekirdağ'da 1700 litre sahte içki ele geçirildi
6 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1700 litre sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:21 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1700 litre sahte içki ele geçirildi.
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