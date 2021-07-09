Tekirdağ'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında 18 yıl 11 ay 20 gün kesilmiş hapis cezası bulunan T. C'nin Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak Tekirdağ cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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