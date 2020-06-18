Tekirdağ'da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi - Son Dakika

Tekirdağ'da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Esen, Sosyal Koruma Kalkanı ile Tekirdağ'da toplam 184 bin 808 kişiye 383 milyon 700 bin 230 lira ödeme yapıldığını belirttiİŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü, Sosyal Koruma...

Tekirdağ'da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi, System.String[]

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Esen, Sosyal Koruma Kalkanı ile Tekirdağ'da toplam 184 bin 808 kişiye 383 milyon 700 bin 230 lira ödeme yapıldığını belirtti


İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında ödenen Sosyal Destek Programı, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Sigortası Ödemeleri hakkında bilgi verdi. Esen, "Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki sorunlara destek olması amacıyla, iş gücünün ve istihdamın korunmasını hedefleyen Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Tekirdağ'da, 13 Haziran itibariyle, sosyal destek programının birinci fazıyla 12 bin 858 haneye 12 milyon 858 bin lira; ikinci fazıyla 22 bin 698 haneye 22 milyon 698 bin lira; üçüncü fazıyla 21 bin 136 haneye 21 milyon 136 bin olmak üzere toplam 56 milyon 692 bin lira destek sağlanmıştır. Kısa Çalışma Ödeneği ile 90 bin 390 çalışana 257 milyon 590 bin 584 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 24 bin 163 çalışana 27 milyon 323 bin 549 lira; işsizlik ödeneği ile 13 bin 563 kişiye 42 milyon 94 bin 97 lira ödeme yapılmıştır. Tekirdağ'da, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında toplam 383 milyon 700 bin 230 lira ödeme yapılmıştır" dedi.


Pandemi döneminde, salgının ekonomik etkilerine karşı iş gücünün ve istihdamın korunması amacıyla uygulanan Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, çalışma hayatına yönelik, özellikle Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ile katkıda bulunulduğunu bildiren Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yasar Esen, "İlimizde, Tekirdağ İŞKUR İl Müdürlüğü olarak kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik sigortası ödeneği bağlamında toplam 128 bin 116 kişiye 327 milyon 8 bin 230 lira ödeme yapılmıştır. Ayrıca, bu süreçte, fedakar ve özverili bir şekilde, mesai mefhumun gözetmeden çalışan Kurum Personelimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Esen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü olarak her dönem olduğu gibi önümüzdeki süreçte de sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki sorunlara destek olmaya, iş gücü ve istihdamı korumaya, artırmaya ve destek olmaya devam edileceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Koronavirüs, Tekirdağ, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi - Son Dakika Ekonomi

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