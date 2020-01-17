Tekirdağ'da 186 bin 374 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Tekirdağ'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 186 bin 374 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesindeki Bahçelievler İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Okulda bekleyen velilerle bir süre sohbet eden Yıldırım, daha sonra ilk defa karne alacak birinci sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıttı.

Yıldırım, öğretmenleri ve velileri tebrik ederek, öğrencilerin güzel bir tatil geçirmesi temennisinde bulundu.

Yıldırım öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Karne törenine Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve öğretmenler de katıldı.