Tekirdağ'da 187 şahıs sorgulandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 187 şahıs sorgulanarak, 10 kahvehane ve iş yeri kontrol edildi.



Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde polis ekiplerince umuma açık mekan ve şahıslar üzerinde yapılan arama ve GBT uygulamasında 187 şahıs ile 10 kahvehane ve iş yeri kontrol edildi. Yapılan uygulamada aranan 1 kişi de yakalandı. Ayrıca 1 adet ruhsatsız silah ele geçirilerek adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ