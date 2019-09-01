Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 187 şahıs sorgulandı
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Tekirdağ'da 187 şahıs sorgulandı

2 saat önce

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 187 şahıs sorgulanarak, 10 kahvehane ve iş yeri kontrol edildi.

Tekirdağ'da 187 şahıs sorgulandı, System.String[]

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 187 şahıs sorgulanarak, 10 kahvehane ve iş yeri kontrol edildi.


Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde polis ekiplerince umuma açık mekan ve şahıslar üzerinde yapılan arama ve GBT uygulamasında 187 şahıs ile 10 kahvehane ve iş yeri kontrol edildi. Yapılan uygulamada aranan 1 kişi de yakalandı. Ayrıca 1 adet ruhsatsız silah ele geçirilerek adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:06 Kaynak: İHA
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