Tekirdağ'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ
'ın Hayrabolu
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Dambaslar Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Tekirdağ Jandarma
Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 HA 9179 plakalı minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Bangladeş
uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor