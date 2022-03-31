Tekirdağ'da 1920 öğrenci, TBMM'nin kuruluşunu Trakya halayıyla kutlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 1920 öğrenci, TBMM'nin kuruluşunu Trakya halayıyla kutlayacak

31.03.2022 10:20
Tekirdağ'da 1920 öğrenci, TBMM'nin kuruluşunu Trakya halayıyla kutlayacak

Tekirdağ'da, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılına özel programda, Meclis'in açılış tarihine atfen 1920 öğrenci Trakya halayı çekecek.

Tekirdağ'da, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılına özel programda, Meclis'in açılış tarihine atfen 1920 öğrenci Trakya halayı çekecek.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kutlama programları için hazırlanan 8-11 yaş arası 1920 öğrenci haftada 3 gün çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan program, 23 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Programda, Mevlana İlkokulu, Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Murat Hüdavendigar İlkokulu ve Şehit Halil Tuna Akgöz İlkokulu öğrencileri, Trakya halayı olarak bilinen kasap havasının yanı sıra çeşitli yörelerden de halk oyunları sunacak.

Gösteriler sahil dolgu alanında gerçekleşecek.

YORUMLAR
500
Ramazan ayının ilk teravihi yarın kılınacak Ramazan ayının ilk teravihi yarın kılınacak Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 1920 öğrenci, TBMM'nin kuruluşunu Trakya halayıyla kutlayacak - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Uzlaşma sağlandı, yaptırım ihtimali ortadan kalktı! Fenerbahçe'ye UEFA'dan güzel haber
10:13 Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 135,5 arttı
10:04 ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor
10:03 Oğlum dizisinin son bölümünde neler oldu? Tuğrul, Canan'ın tavsiyesini dinler
10:02 Uzmanlar çöl tozuna karşı uyardı! Çeşitli bakteri ve mantarlar taşıyor olabilir
09:57 2 aydır aranıyordu! Hakkında yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç teslim oldu
09:55 İYİ Parti'deki değişikliklerin sebebi Koray Aydın'ın 2 fotoğrafı mı?
09:54 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey'in sıradaki hedefi, İnegöl
09:49 Köprü trafiğinde kavga çıktı, iki grup birbirine girdi! Ambulans ilerlemekte zorluk yaşadı
09:46 Hem Putin ile hem Zelenski ile görüşen Abramovich, Ankara'da nasıl tedavi oldu? İşte enteresan trafiğin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 10:26:39. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 1920 öğrenci, TBMM'nin kuruluşunu Trakya halayıyla kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement