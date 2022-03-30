Tekirdağ'da 195 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 195 parça tarihi eser ele geçirildi

30.03.2022 15:45
Tekirdağ'da 195 parça tarihi eser ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, 195 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, 195 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayrabolu ilçesinde ismi açıklanmayan bir kişide tarihi eser bulunduğunu belirledi. Takibe alınan şüphelinin kullandığı araç, ilçede durduruldu. Yapılan aramada 1 hassas terazi, 165 bronz sikke, 1 adet 1,40 gram ağırlığında altın sikke, 8 bronz yüzük, 1 altın yüzük, 13 ok ucu, 5 broş, kolye ucu ve minyatür lahit, 2 heykelcik olmak toplam 195 eser ele geçirildi. Gözaltına alınan aracın sürücüsüyle ilgili soruşturma sürüyor.


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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Hayrabolu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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