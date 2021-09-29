TEKİRDAĞ'DA 2 ARAÇ, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'DA 2 ARAÇ, ALEV ALEV YANDI

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde, seyir halindeki kamyon ve hafif ticari araç, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde, seyir halindeki kamyon ve hafif ticari araç, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde, dün gece sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 DC 6694 plakalı kamyon, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Aracı yol kenarına çeken sürücü, itfaiyeye haber verdi. Alevler, kamyonun ön kısmını tamamen sardı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyon, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Marmaraereğlisi ilçesi Omurca çiftliği mevkisinde de bu sabah Cemalettin Çelebioğlu yönetimindeki ME-AK 1461 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında dumanlar yükseldi. Çelebioğlu'nun emniyet şeridine çektiği araç, alev aldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü araç da kullanılamaz hale geldi.

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