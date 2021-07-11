2 araç alev alev yandı, 2 itfaiye eri son anda kurtuldu - Son Dakika

2 araç alev alev yandı, 2 itfaiye eri son anda kurtuldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde iki araç yanarak kül oldu. Araçlardan birisinin LPG tankının patlaması ile 2 itfaiye eri yaralanmaktan son anda kurtuldu. Kazalarda yaralanma ve ölüm olmaması teselli kaynağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Süleymanpaşa ilçesi Muratlı karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Düğün konvoyunda ilerlediği öne sürülen F.Ç. idaresindeki 39 DR 045 otomobil bir anda alev aldı. Aracın alev almasıyla içeride bulunan yolcular son anda kendini dışarı atarak yanmaktan kıl payı kurtuldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken, aracın LPG bidonunda patlama yaşandı. O sırada söndürme çalışması yapan 2 itfaiye eri patlamadan uzaklaşarak son anda kurtuldu.

Diğer kaza ise Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.K. kontrolündeki 34 KJ 3024 plakalı otomobil virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Alev alan otomobil küle dönerken, aracın içerisinde bulunan 2 kişi son anda kurtuldu. Alana gelen ekipler yaptıkları çalışma ile otomobildeki yangın söndürüldü.

Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.