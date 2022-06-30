Tekirdağ'da 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki kişi tutuklandı

30.06.2022 15:07
Tekirdağ'da 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki kişi tutuklandı

Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki şüpheli tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Zafer Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobilde bulunan S.E'nin üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 365 lira bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki kişi tutuklandı - Son Dakika
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