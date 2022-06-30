Ekipler Zafer Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki kişi tutuklandı - Son Dakika

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