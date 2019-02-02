Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili Malkara uygulama noktasında durdurdu.

S.A. idaresindeki otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 2 kişiyi yakalandı.

Şahısların alınan ifadelerinde S.A'nın kendilerini 100 dolar karşılığında Yunanistan'a götüreceğini belirtti.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.


Sürücü S.A. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:11 Kaynak: AA

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