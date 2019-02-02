Tekirdağ'da 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan
uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili Malkara
uygulama noktasında durdurdu.
S.A. idaresindeki otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 2 kişiyi yakalandı.
Şahısların alınan ifadelerinde S.A'nın kendilerini 100 dolar karşılığında Yunanistan
'a götüreceğini belirtti.
Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.
Sürücü S.A. gözaltına alındı.