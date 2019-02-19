Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 2 Günlük Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu

Tekirdağ'da 2 Günlük Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu

48 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu.

Tekirdağ'da 2 Günlük Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi'nde 2 gün önce dünyaya gelen Emir K.'yi annesi emzirmek için odaya girdi. Çocuğunu hareketsiz halde bulan anne, bebeği Çorlu Devlet Hastanesine götürdü.

Burada yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.


Emir K'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:36 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Damadını Yaralayan Kayınpederden Bir Garip Savunma: İlginç Videolar Gördüm Eski Eşi ile Kızını Öldüren, Oğlunu da Ağır Yaralayan Cani Babadan Kan Donduran Sözler: Katliam Yaptım

Korkunç Kazada Tır Şoförü Feci Şekilde Can Verdi Anne ve Kızını Öldüren Katil 6 Yıl Sonra Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 2 Günlük Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]