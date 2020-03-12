Tekirdağ'da 2 hastane Koronavirüs'e karşı referans hastane ilan edildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 2 hastane Koronavirüs'e karşı referans hastane ilan edildi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: "İlimizde şuana kadar herhangi bir vaka tespit edilmedi"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Valiliği Başkanlığında bütün kaymakamlar, kurum müdürleri ve belediye başkanlarınında katılımı ile Koronavirüsü Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "İlimizde şuana kadar herhangi bir vaka tespit edilmedi. Tekirdağ'ımızda iki tane hastane Sağlık Bakanlığımız tarafından referans hastane olarak belirlendi" dedi.

Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen Koronavirüsü Bilgilendirme Toplantısına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Kurum Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım toplantıda yaptığı açıklamasında, Koronavirüs'ün dünyanın pek çok yerinde görülmesine rağmen Türkiye'de daha yeni yeni görülmeye başlandığını ifade ederek, "Buda dışarı ile teması bulunan kişiler aracılığı ile oldu. Onun içinde tedbirler biraz daha artırıldı. Yurt dışına çıkışlarda kısıtlamalar getirildi. Bir takım büyük ve kalabalık toplantılarda ertelendi. Buna bağlı olarak bizimde ertelediğimiz toplantılar var. Koronavirüsü bilgilendirme toplantısı korona yüzünden iptal edilmemeliydi. Bunu mutlaka yapmalıyız ki sizleri bilgilendirelim. İlimizde şuana kadar herhangi bir vaka tespit edilmedi. İnşallah bundan sonrada olmaz" dedi.

Vali Yıldırım açıklamasının devamında, "Tekirdağ'ımızda iki tane hastane Sağlık Bakanlığımız tarafından referans hastane olarak belirlendi. Bir tanesi Süleymanpaşa'da bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi bir tanesi de Çorlu'da bulunan Çorlu Devlet Hastanesi. Bunlar referans hastane olarak belirlendi" diye konuştu.

Toplantı İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Becerir ve Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Dr. Haci Bayram Zengin tarafından çeşitli sunumlar yapıldı ve katılımcılar tarafından sorulan soruları yanıtladı.