Tekirdağ'da 2 hastane 'referans hastane' olarak gösterildi - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında, koronavirüse karşı kentte alınan tedbirlere ilişkin toplantı düzenlendi. Vali Yıldırım, Tekirdağ'daki 2 devlet hastanesinin Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüse karşı 'referans hastane' olarak gösterildiğini bildirdi.

?Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında, kentte koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin düzenlenen toplantı, Valilik Toplantı Salonu'nda, gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Aziz Yıldırım, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Bu da dışarısı ile teması bulunan kişiler aracılığı ile oldu. Onun içinde tedbirler biraz daha artırıldı. Yurt dışına çıkışlara kısıtlamalar getirildi. Birtakım büyük ve kalabalık toplantılar da ertelendi. Buna bağlı olarak bizim de ertelediğimiz toplantılar var. Koronavirüsle ilgili bilgilendirme toplantısı korona yüzünden iptal edilmemeliydi. Bunu mutlaka yapmalıyız ki sizleri bilgilendirelim. İlimizde şu ana kadar herhangi bir vaka tespit edilmedi. İnşallah bundan sonra da olmaz" dedi.

ÇORLU VE TEKİRDAĞ DEVLET HASTANELERİ REFERANS HASTANE

Ülke genelindeki önlemler kapsamında Tekirdağ'da 2 devlet hastanesinin Sağlık Bakanlığı'nca 'referans hastane' olarak gösterildiğini ifade eden Vali Yıldırım, "Tekirdağ'da 2 hastane Sağlık Bakanlığımız tarafından referans hastane olarak belirlendi. Bir tanesi Süleymanpaşa 'da bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi , bir tanesi de Çorlu 'da bulunan Çorlu Devlet Hastanesi. Bunlar referans hastane olarak belirlendi" diye konuştu.

Toplantıda, şehir genelinde yürütülen çalışmalarda değerlendirildi. Toplantı, İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Becerir, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin'in koronavirüs hakkında bilgilendirme sunumunun ardından sona erdi.