Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde cep telefonu satan 2 işyerinde ve 1 depoda arama yapıldı. Yapılan aramada gümrük kaçağı, bin 131 adet kablolu kulaklık, 13 adet kablosuz kulaklık, 424 adet cep telefonu ekranı, 78 adet cep telefonu aksesuarı (telefon standı, batarya, şarj cihazı ve kablosu), 3 adet cep telefonu, 1 adet cep telefonu klonlamakta kullanılan dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da binden fazla gümrük kaçağı elektronik cihazı ele geçirildi - Son Dakika

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