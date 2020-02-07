Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 2 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Tekirdağ'da 2 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
7 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:50 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Hıdırağa ve Reşadiye mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilogram eroin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.B. ve R.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika Esed rejimine ağır darbe! 3 bölge el değiştirdi İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir