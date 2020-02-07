Tekirdağ'da 2 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 2 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 2 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Tekirdağ'da 2 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Hıdırağa ve Reşadiye mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilogram eroin ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B. ve R.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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