Tekirdağ'da 2 Kişi Fetö'den Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'da FETÖ soruşturmaları kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'da FETÖ soruşturmaları kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
ve Marmaraereğlisi
ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan K.Ö. ve İ.S.K. şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:31 Kaynak: İHA
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