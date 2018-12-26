Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 2 Kişi Fetö'den Yakalandı

Tekirdağ'da 2 Kişi Fetö'den Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'da FETÖ soruşturmaları kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 2 Kişi Fetö'den Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'da FETÖ soruşturmaları kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan K.Ö. ve İ.S.K. şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:31 Kaynak: İHA

Başsavcı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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