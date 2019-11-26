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Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 2 kişi PKK/KCK'dan yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 2 kişi PKK/KCK'dan yakalandı

7 saat önce

Tekirdağ'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da 2 kişi PKK/KCK'dan yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 kişi yakalandı.


PKK/KCK terör örgütünün Tekirdağ'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine Ergene ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı ve 1 adet tablete de el konuldu.


Firari olan bir kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:03 Kaynak: İHA
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