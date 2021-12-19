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Tekirdağ'da 2 kişi sahte içkiden öldü - Son Dakika

Tekirdağ'da 2 kişi sahte içkiden öldü

19.12.2021 15:22
Tekirdağ'da 2 kişi sahte içkiden öldü

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde sahte içki içtikleri belirtilen Nurettin Metin (55) ve Metin Şengül (43) hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde sahte içki içtikleri belirtilen Nurettin Metin (55) ve Metin Şengül (43) hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık Grup Amirliği ekipleri, son günlerde sahte içkiden ölümlerin artması nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü 'zehir' operasyonunda ölümlere neden olan sahte içkilerin belirli yerlerden alındığı tespit edildi. Çorlu polisi de yaptığı incelemede Saray ilçesinin Küçükyoncalı Mahallesi'nde yaşayan Metin Şengül'ün de firmalardan birine sipariş verip, kargo ile etil alkol aldığını belirledi.

POLİSTEN 'DOKTORA GİT' UYARISIPolis, Şengül'ün 17 Aralık'ta evinde yaptığı aramada 10 litre etil alkol ele geçirdi. İfadesini başvurulan Şengül, alkolü kargo ile sipariş verdiğini söyledi. Polis de "Eğer son aldıklarından içtiysen en yakın hastaneye giderek, doktorlara durumunu anlat. Eğer piyasada başka kişilere de aldığın alkollerden verdin mi?" diye sordu. Şengül de alkolü kendisinin aldığını ve başka kimseye vermediğini söyledi.İfadesinin ardından Metin Şengül, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Yakınları tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şengül'ün sahte içkiden zehirlediği tespit edildi. Buradan Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şengül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.AYNI İLÇEDE İKİNCİ ÖLÜM

Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde de yine sahte içki nedeniyle bir ölüm meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Nurettin Metin, ilçeye akrabalarını ziyarete geldi. Yakınlarının evinde bu sabaha karşı rahatsızlanan Metin, hemen Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk bulgulara göre, sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Metin, hastanede hayatını kaybetti. İlçe Jandarma Komutanlığı Metin'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.


Tekirdağ'da 2 kişi sahte içkiden öldü
Tekirdağ'da 2 kişi sahte içkiden öldü

Devlet Hastanesi, Hisarcık, Çorlu, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 2 kişi sahte içkiden öldü - Son Dakika


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