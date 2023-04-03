2 kişinin öldüğü olay kız alıp verme husumetiyle başlamış - Son Dakika
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2 kişinin öldüğü olay kız alıp verme husumetiyle başlamış

03.04.2023 13:29

2 kişinin öldüğü olay kız alıp verme husumetiyle başlamış Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

2 kişinin öldüğü olay kız alıp verme husumetiyle başlamış

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayın kız alıp verme münasebetiyle çıktığı öğrenilirken, kavgada hayatını kaybedenlerin AK Parti Milletvekili aday adayının yakınları olduğu öğrenilirken polis olayda şuana kadar 8 kişi gözaltına alındı.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde iki aile arasında çıkan husumet üzerine kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederken hastaneye sevk edilen Ferdi Gezerve Erdoğan Gezeryapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavga sonrasında 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Kız alıp verme meselesi yüzünden çıkmış

Kız alma-verme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada hayatını kaybeden 2 kişinin AK Parti Milletvekili aday adayı olan Defne Gezer 'in babası Ferdi Gezer ve yeğeni Erdoğan Gezer olduğu öğrenildi.

8 kişi yakalandı

Polis ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırmada 2 kişiyi öldüren V.G.başta olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan 3 adet ruhsatsız av tüfeği 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa 2 kişinin öldüğü olay kız alıp verme husumetiyle başlamış - Son Dakika


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