Son dakika gündem: 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlıları İstanbul'da yakalandı.

Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan, Gökmen Bektaş ve İlker Korkmaz'ın hayatını kaybettiği, Tolga D'nin ise ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdüren Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılar Selçuk K. ve oğlu Şahin K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Gökmen Bektaş ve İlker Korkmaz, 24 Kasım'da Hıdırağa Mahallesi'nde otomobille gezerken, aralarında husumet bulunan Selçuk K., oğlu Şahin K. ve Tolga D. ile karşılaşmıştı. 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Bektaş, Korkmaz ve Tolga D. ağır yaralanmıştı.

Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Korkmaz kurtarılamamıştı.

Polis, kavganın ardından kaçan baba oğulun yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Tolga D'nin tedavisi sürüyor.