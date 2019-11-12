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Tekirdağ'da 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi
7 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:54 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı araçlarda gümrük kaçağı sigara bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldığı iki kamyonet ve bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen araçlarda 2 milyon 910 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G, E.G, M.S.Ş, O.Ç, M.İ, U.A. ve L.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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