Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'da 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı araçlarda gümrük kaçağı sigara bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldığı iki kamyonet ve bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen araçlarda 2 milyon 910 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G, E.G, M.S.Ş, O.Ç, M.İ, U.A. ve L.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evden kaçan 18 yaşındaki kızını, arabada öldürdü
9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 19:18:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]