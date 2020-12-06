Tekirdağ'da 2 suçtan aranması olan şüpheli evinde yakalandı - Son Dakika

Saray ilçesinde iki ayrı suçtan aranması olan şüpheli evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında iki ayrı suçtan arama kararı bulunan O.D'nin ilçeye bağlı Ayaspaşa Mahallesi'ndeki evinde bulunduğunu tespit etti.
Şüpheliyi evde uyurken yakalayan ekipler, O.D'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
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